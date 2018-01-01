Фотограф Мерседеса покинет команду из-за плохих отношений с Хэмилтоном

Британца не устраивало качество съемки.

Фотограф Мерседеса Пауль Рипке заявил, что покинет команду после Гран-при Абу-Даби, который является заключительным этапом сезона-2019.

Читай также: Звездная гимнастка восемь лет снималась в фильмах для взрослых

“Я перестал получать удовлетворение. В Мексике я понял, что несчастлив. Я не хочу быть фотографом Мерседеса с следующем сезоне.

Этот сезон работы с Хэмилтоном выдался очень тяжелым. Он сам не знает чего хочет.

А если он этого не понимает, то я тем более не смогу разобраться с этим. Отношения между нами испортились“, - цитирует Рипке GrandPX.news.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон проведет еще два сезона в Мерседес.