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Фотограф Мерседеса покинет команду из-за плохих отношений с Хэмилтоном

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Британца не устраивало качество съемки.
Пауль Рипке
Пауль Рипке
Getty Images

Фотограф Мерседеса Пауль Рипке заявил, что покинет команду после Гран-при Абу-Даби, который является заключительным этапом сезона-2019. 

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“Я перестал получать удовлетворение. В Мексике я понял, что несчастлив. Я не хочу быть фотографом Мерседеса с следующем сезоне.

Этот сезон работы с Хэмилтоном выдался очень тяжелым. Он сам не знает чего хочет. 

А если он этого не понимает, то я тем более не смогу разобраться с этим. Отношения между нами испортились“, - цитирует Рипке GrandPX.news. 

Ранее сообщалось, что Хэмилтон проведет еще два сезона в Мерседес.

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Теги: Пауль Рипке, Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула 1
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