Ферстаппен: Я хочу занять третье место в чемпионате

Представитель Нидерландов намерен бороться с пилотами Феррари.

Гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен выразил желание занять третье место по итогам сезона-2019.

“Я намерен занять третье место. Если вспомнить сезон, Феррари должна была оказаться далеко впереди нас. С этой точки зрения очень хорошо, что мы сражаемся за третье место.

Однако добиться этой цели будет непросто. Нам понадобится удача“, - цитирует Ферстаппена GrandPX.news.

Напомним, первое и второе место в чемпионате обеспечили себе пилоты Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Ознакомьтесь также с личным зачетом пилотов в сезоне-2019.