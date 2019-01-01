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Ферстаппен: Я хочу занять третье место в чемпионате

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Представитель Нидерландов намерен бороться с пилотами Феррари.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен выразил желание занять третье место по итогам сезона-2019.

“Я намерен занять третье место. Если вспомнить сезон, Феррари должна была оказаться далеко впереди нас. С этой точки зрения очень хорошо, что мы сражаемся за третье место.

Однако добиться этой цели будет непросто. Нам понадобится удача“, - цитирует Ферстаппена GrandPX.news. 

Напомним, первое и второе место в чемпионате обеспечили себе пилоты Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Ознакомьтесь также с личным зачетом пилотов в сезоне-2019.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Ред Булл, Феррари
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