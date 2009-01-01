Райкконен рассказал, почему уходил из Формулы-1 после сезона-2009

Финн признался, что ему нужно было сделать паузу.

Пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен объяснил причину, по которой он решил пропустить сезоны 2010 и 2011 годов и сосредоточился на ралли.

“Если бы я не сделал этого тогда, сейчас бы меня уже не было в Формуле-1. Тогда я был сыт по горло - не в смысле гонок, а политическими играми и тому подобной ерундой“, - цитирует Кими Yahoo Sports.

Ранее Райкконен рассказал в каком случае он покинет команду Альфа Ромео.