Райкконен рассказал, почему уходил из Формулы-1 после сезона-2009
Финн признался, что ему нужно было сделать паузу.
Пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен объяснил причину, по которой он решил пропустить сезоны 2010 и 2011 годов и сосредоточился на ралли.
“Если бы я не сделал этого тогда, сейчас бы меня уже не было в Формуле-1. Тогда я был сыт по горло - не в смысле гонок, а политическими играми и тому подобной ерундой“, - цитирует Кими Yahoo Sports.
Ранее Райкконен рассказал в каком случае он покинет команду Альфа Ромео.
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