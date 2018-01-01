Леклер: Удача отвернулась от нас в нескольких гонках
Монегаск подвел итоги сезона.
Пилот Феррари» Шарль Леклер поделился мнением по поводу неудач в последних гонках команды.
“Я выступил не самым лучшим образом на Гран-при США. Я имел возможность реализовать свой потенциал, но не вышло.
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Но могу смело сказать, что удача отвернулась от нас в нескольких гонок. Мы могли выиграть гонку в Сочи, но с поломкой на машине Себа ничего нельзя было поделать.
У нас были возможности выиграть гонки, но мы их упустили. Но я не считаю, что проблема в нашей скорости“, - приводит слова Леклера GPToday.
Отметим, что бывший пилот Феррари призвал команду сделать первым пилотом монегаска.
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