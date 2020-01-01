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Бинотто: Победить Мерседес очень трудно

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Руководитель итальянской команды назвал сильные стороны соперника.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Глава Феррари Маттиа Бинотто высказался о соперничестве своей команды с Мерседес.

“У них очень сильная команда, они не раз доказывали это за последние годы. Уровень наших соперников очень высок. Нужно отдать им должное, победить Мерседес очень трудно.

Я говорю не только о чистой скорости, а о надежности техники, интеллектуальных ресурсах, стратегии, пит-стопах. Всех тех факторах, которые влияют на ход уик-энда для команды.

Мы знаем, какие именно перед нами стоят задачи. У нас есть ориентир. Мы прогрессируем, команда значительно прибавила по ходу сезона, но пока мы не добились желаемой цели“, - цитирует функционера Sky Sports.

Ранее бывший босс Феррари отметил, что у команды будут шансы выиграть титул в следующем сезоне.

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Теги: Формула-1, Феррари, Маттиа Бинотто, Мерседес
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