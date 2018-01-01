Бывший менеджер Шумахера: Я убежден, что мы сможем снова увидеть Михаэля

Немецкий пилот никогда не сдается.

Экс-менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер уверен, что немецкий пилот сумеет восстановиться после тяжелой травмы.

“Я знаю, что Михаэль получил серьезную травму, но, к сожалению, у меня нет информации о том, как проходит его лечение. Мне бы хотелось знать, как он себя чувствует и пожать ему руку.

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Но к сожалению, его жена Коринна запретила мне спрашивать по поводу Михаэля. Возможно, она боится, что я тут же расскажу обществу, как обстоят дела у него.

Я уверен, что Михаэль сможет восстановиться. Знаю, что он боец ,который никогда не сдается. Если есть хоть какой-то шанс, то он его обязательно использует. Это не может закончиться таким образом.

Молюсь за него и убежден, что мы его сможем увидеть снова“, - цитирует Вебера Express.de.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой. С тех пор новости о его состоянии появляются редко.

Ранее семья Шумахера опубликовала заявление.