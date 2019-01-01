Экс-гонщик Феррари призвал команду сделать первым пилотом Леклера

Эдди Ирвайн считает, что Себастьян Феттель делает слишком много ошибок.

Бывший гонщик Феррари Эдди Ирвайн считает, что команда должна сделать выбор в пользу Шарля Леклера.

“Я был уверен, что у Леклера есть хороший шанс набрать больше очков, чем Феттель. Себ - хороший пилот, но он не заслужил четыре чемпионских титула. Он делает много ошибок и недостаточно быстр.

В свое время в Ред Булле по очкам его переиграл Риккардо, а сейчас то же происходит с Леклером. Феррари нужно сделать выбор в пользу Шарля и пожертвовать Феттелем, несмотря на его статус чемпиона“, - заявил Ирвайн в интервью Sky Sports.

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