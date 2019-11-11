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Мик Шумахер: Если я получу шанс в Формуле-1, то ухвачусь за него обеими руками

Комментариев: 1
Молодой немец признался, что является реалистом.
Мик Шумахер
Мик Шумахер
Getty Images

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, отметил, что не задумывается о переходе в Формулу-1 в ближайшее время.

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“Если я получу шанс, ухвачусь за него обеими руками. К сожалению, мысли об этом пока не могут быть реалистичными.

Этот сезон в Формуле-2 стал для меня непростым. Но я учусь на ошибках и расту. Меня научили никогда не сдаваться“, - приводит слова Шумахера GPBlog. 

Ранее Мик Шумахер рассказал, почему раньше выступал под фамилией матери.

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Теги: Формула-1, Мик Шумахер
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Комментариев (1)
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Антибес    11.11.2019, 13:54
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Антибес
Кому ты там всрался,медленный дебил?Только из-за твоей фамилии тебя не возьмут даже в говно-команду типа Williams.
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