Феттель: Хэмилтон заслужил все свои титулы

Немец остался недоволен собственными результатами.

Пилот Феррари Себастьян Феттель отметил, что гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон заслуженно выиграл шесть титулов.

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“Если кто-то сумел выиграть шесть титулов, то он сделал это полностью заслуженно. Хэмилтон заслужил это. Я сказал ему об этом в личной беседе.

Я рад за него, но не рад за себя и за Феррари. Мы снова не смогли бороться за титул, были далеко позади соперника. Нужно уважать то, что удалось Льюису и Мерседесу“, - цитирует Феттеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон планирует провести в Формуле-1 еще как минимум два сезона.