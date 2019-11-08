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Феттель: Хэмилтон заслужил все свои титулы

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Немец остался недоволен собственными результатами.
Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Феррари Себастьян Феттель отметил, что гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон заслуженно выиграл шесть титулов.

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“Если кто-то сумел выиграть шесть титулов, то он сделал это полностью заслуженно. Хэмилтон заслужил это. Я сказал ему об этом в личной беседе.

Я рад за него, но не рад за себя и за Феррари. Мы снова не смогли бороться за титул, были далеко позади соперника. Нужно уважать то, что удалось Льюису и Мерседесу“, - цитирует Феттеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон планирует провести в Формуле-1 еще как минимум два сезона.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон
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