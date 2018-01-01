Брат Шумахера: Хэмилтон сумеет побить рекорды Михаэля

Британец станет лучшим в истории Формулы 1.

Ральф Шумахер считает, что Льюис Хэмилтон сможет побить рекорды его старшего брата.

“Они оба имеют невероятные достижения, оба великие в своих эпохах. Я считаю, что Льюис сумеет побить рекорд Михаэля, хотел бы пожелать ему этого.

Читай также: Хэмилтон: Никогда не думал, что мне удастся так близко подобраться к рекорду Шумахера

У Хэмилтона сейчас лучший болид. Он всегда выжимает максимум из машины и пользуется всеми возможностями. Он имеет невероятный опыт, но при этом очень талантливый.

Он знает, когда атаковать, а когда нужно отсидеться. Кроме того, Льюис комфотрно чувствует себя в Мерседес. Он прекрасно знает, что является первым пилотом команды.

Безусловно, что это предает уверенности, что очень хорошо для любого гонщика. Возможно, именно поэтому он почти не допускает ошибок“, - цитирует Шумахера Auto Bild.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон побил рекорд Шумахера, который держался 18 лет.