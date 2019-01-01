Феттель объявил цель на остаток сезона

Немец захочет занять призовое место.

Пилот Феррари Себастьян Феттель заявил, что хочет занять третье место по итогам общего зачета.

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“Цель на остаток чемпионата - занять третье место. Разумеется, что первыми или вторыми мы с Леклером не сможем стать, поэтому постараемся стать третьими.

Я уверен, что позиция по окончанию сезона не определит, кто из нас является первым пилотом Феррари. Мы являемся одной командой“, - цитирует Феттеля GPToday.



Отметим, что Феттель рассказал в чем уступает Леклеру.

Напомним, что немец занимает пятую строчку в рейтинге.