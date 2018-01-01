Феттель: Я уступаю Леклеру в квалификациях

Немец признался, что его партнер по команде лучше работает накануне Гран-при.

Гонщик Феррари Себастьян Феттель заявил, что его напарник по команде Шарль Леклер превосходит его по скорости в квалификациях.

“Шарль очень хорошо справляется с работой в квалификациях. Не нужно об этом молчать. Это нужно признать. Я не лучшим образом выступаю в квалификациях.

Возможно, не все сложилось для меня как надо. По тем или иным причинам я проигрывал ему в квалификациях. Цель на конец сезона - хорошо выступать по субботам, а не только по воскресеньям“, - цитирует Феттеля GPToday.

Отметим, что на счету Леклера семь поулов в сезоне-2019, а Феттель выигрывал в двух квалификациях.