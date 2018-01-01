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Феттель: Я уступаю Леклеру в квалификациях

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Немец признался, что его партнер по команде лучше работает накануне Гран-при.
Шарль Леклер и Себастьян Феттель
Шарль Леклер и Себастьян Феттель
Getty Images

Гонщик Феррари Себастьян Феттель заявил, что его напарник по команде Шарль Леклер превосходит его по скорости в квалификациях.

“Шарль очень хорошо справляется с работой в квалификациях. Не нужно об этом молчать. Это нужно признать. Я не лучшим образом выступаю в квалификациях.

Возможно, не все сложилось для меня как надо. По тем или иным причинам я проигрывал ему в квалификациях. Цель на конец сезона - хорошо выступать по субботам, а не только по воскресеньям“, - цитирует Феттеля GPToday. 

Отметим, что на счету Леклера семь поулов в сезоне-2019, а Феттель выигрывал в двух квалификациях.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Феррари
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