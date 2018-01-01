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Отец Ферстаппен: Хэмилтон боится моего сына

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Нидерландцу не обязательно становится друзьями с Льюисом.
Ферстаппен - Хэмилтон
Ферстаппен - Хэмилтон
Getty Images

Отец пилота Ред Булл Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен высказал мнением, что Хэмилтон боится конкуренции с его сыном.

“Максу с Льюисом не нужно становится близкими друзьями. Я на эту тему разговаривал с сыном и надеюсь, что в следующий раз это не будет обсуждаться в прессе.Он должен быть сосредоточен на гонках, а когда журналисты будут задавать вопрос делать вид, что все хорошо.

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Я видел, как Макс и Льюис разговаривали перед гонкой в Остине и договорились не критиковать друг друга в прессе. Если между ними что-то произойдет, то они немедленно поговорят между собой.

Лично мне кажется, то на самом деле на трассе Хэмилтон боится Макса. Посмотрите сами - каждый раз, когда они оказываются рядом на треке, Льюис сразу готовится к жесткому сражению.

И тут нужно отдать должное Максу - он сумел достичь этого своим пилотажем и умением давить на соперника“, - приводит слова Йос Ферстаппена Grandprix247.

Напомним, что британец раскритиковал нидерландца за манеру езды, однако Ферстаппен жестко ответил своему сопернику.

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Теги: Йос Ферстаппен, Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Формула 1
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