Легенда сборной Англии: Удивительно, что Хэмилтона еще не посвятили в рыцари

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер поддержал мнением о том, чтоб шестикратного чемпиона Формулы - 1 Льюиса Хэмилтона наградили званием рыцаря.

“Довольно удивительно, что его еще не посвятили в рыцари. Особенно если вспомнить некоторых из тех, кого уже посвятили.

Льюис Хэмилтон, пожалуй, является лучшим спортсменом в истории нашей страны“, - написал Линекер в Twitter.

It’s actually extraordinary that he’s not already been knighted, especially when you consider some of those who have been honoured in sport. @LewisHamilton is arguably our greatest ever sportsperson. https://t.co/oGrkOD8HBa