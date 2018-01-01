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Хэмилтон: Никогда не думал, что мне удастся так близко подобраться к рекорду Шумахера

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В прошлые выходные британец завоевал шестой титул чемпиона мира.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался по поводу того, что он остался в шаге от рекорда легендарного Михаэля Шумахера, на счету которого семь титулов.

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“Для меня никогда не было целью догнать рекорд Шумахера. Сейчас так выходит, что он уже совсем близко, но одновременно все еще далеко. Честно говоря, я никогда не думал, что мне удастся подобраться так близко.

Я пока не готов оценивать шансы догнать Михаэля, но могу сказать, что свои дела в Формуле-1 я еще не закончил“, - цитирует британца Sky Sports.

Напомним, по итогам Гран-при США Хэмилтон добыл шестой чемпионский титул.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер
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