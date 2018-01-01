Росберг - Боттасу: Раздражать Хэмилтона - не выход

Немец рассказал, как можно победить его бывшего партнера по команде.

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг дал совет Валттери Боттасу, как можно победить его напарника по команде Льюиса Хэмилтона.

“В начале сезона Валттери был очень силен. Показал, что ему по силам психологические игры, и презентовал образ Боттаса версии 2.0. Это был идеальный способ для победы. Нужно фокусироваться только на собственной работе и добывать результат.

Это лучшая методика, чтобы победить Хэмилтона. Раздражать его - это не выход. В таких случаях он становится злее и сильнее. Боттасу необходимо провести весь сезон на стабильно высоком уровне. В некоторых моментах он силен, но затем Хэмилтон прибавляет и просто уничтожает его. Главная проблема Боттаса - гоночный темп“, - цитрует немца Speedweek.

Напомним, по итогам Гран-при США Льюис Хэмилтон стал стал шестикратным чемпионом мира.