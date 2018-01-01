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Хэмилтон планирует провести в Формуле-1 еще как минимум два сезона

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В прошлые выходные британец оформил шестой чемпионский титул.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон не планирует в ближайшее время завершать карьеру.

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“В 2021 году у нас будут другие болиды, и для меня это большой вызов. Я хочу в этом участвовать, хочу помогать команде развивать болид в новой эре Формулы-1.

Мне нравится быть частью Мерседеса, я здесь всем доволен“, - цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, по результатам Гран-при США Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира.

Вполне возможно, что чемпион мира хочет превзойти результат легендарного Михаэля Шумахера, на счету которого семь титулов.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес
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