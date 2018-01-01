Хэмилтон планирует провести в Формуле-1 еще как минимум два сезона
В прошлые выходные британец оформил шестой чемпионский титул.
Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон не планирует в ближайшее время завершать карьеру.
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“В 2021 году у нас будут другие болиды, и для меня это большой вызов. Я хочу в этом участвовать, хочу помогать команде развивать болид в новой эре Формулы-1.
Мне нравится быть частью Мерседеса, я здесь всем доволен“, - цитирует Хэмилтона Sky Sports.
Напомним, по результатам Гран-при США Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира.
Вполне возможно, что чемпион мира хочет превзойти результат легендарного Михаэля Шумахера, на счету которого семь титулов.
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