Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон: Быть в одном ряду с великими - это честь для меня

Комментариев: 0
Британец счастлив, что сумел одержать победу в этом сезоне.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после выигрыша шестого чемпионского титула.

Читай также: Хэмилтон: Я не достиг своего пика

“Это нечто ошеломляющее. Гонка была очень сложной. Вчера был непростой день, Валттери проделал отличную работу.

Сегодня я хотел отыграться и принести дубль команде. Я не думал, что стратегия с одним пит-стопом реализуема.

Я переполнен эмоциями. Быть в одном ряду с великими - это честь для меня. Когда мне было шесть или семь лет, отец говорил мне, что никогда нельзя сдаваться. Это девиз моей семьи.

Я сражался как мог и надеялся на победу, но в шинах уже ничего не оставалось. Не знаю, что насчет титулов, но как спортсмен я в лучшей форме, насколько это возможно.

В оставшихся гонках мы не опустим руки“, - цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, что Гран-При США выиграл Боттас.

Поделись:
Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Формула 1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь