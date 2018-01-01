Хэмилтон: Быть в одном ряду с великими - это честь для меня

Британец счастлив, что сумел одержать победу в этом сезоне.

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после выигрыша шестого чемпионского титула.

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“Это нечто ошеломляющее. Гонка была очень сложной. Вчера был непростой день, Валттери проделал отличную работу.

Сегодня я хотел отыграться и принести дубль команде. Я не думал, что стратегия с одним пит-стопом реализуема.

Я переполнен эмоциями. Быть в одном ряду с великими - это честь для меня. Когда мне было шесть или семь лет, отец говорил мне, что никогда нельзя сдаваться. Это девиз моей семьи.

Я сражался как мог и надеялся на победу, но в шинах уже ничего не оставалось. Не знаю, что насчет титулов, но как спортсмен я в лучшей форме, насколько это возможно.

В оставшихся гонках мы не опустим руки“, - цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, что Гран-При США выиграл Боттас.