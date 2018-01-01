Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира

Хэмилтон уступил Боттасу на Гран-при США, но досрочно завоевал титул.

Британец Льюис Хэмилтон стал вторым на Гран-при США, чего хватило для того, чтобы досточно завоевать шестое для себя звание чемпионат мира.

Хэмилтон стартовал пятым, но уже после первого круга стал третьим, пройдя Феттеля и Леклера. Феттель вообще провалил старт, пропуская одного соперника за другим, а вскоре у него сломалась подвеска и он вынужден был остановиться.

Лидеры шли на разных тактиках – Боттас и Ферстаппен пошли на два пит-стопа, тогда как Хэмилтон – на один. Интересно, что в тот момент, когда команда зазвала Льюиса на пит, пилот сказал, что не поедет и еще останется на несколько кругов, пытаясь максимально оттянуть остановку.

Когда Валттери и Макс поехали на второй пит, Хэмилтон вышел в лидеры, но ему предстояло 20 кругов бороться на более изношенной резине. Боттас и Ферстаппен все же достали Льюиса, но если Валлтери обошел британца, то Максу не хватило времени – он лишь на последнем круге сблизился меньше чем на секунду и для атаки у него возможностей не было.

Хэмилтон стал вторым, оформив чемпионство, а Боттас выиграл четвертую гонку в сезоне и досрочно стал вице-чемпионом мира.

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