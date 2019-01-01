Хэмилтон: Я не достиг своего пика

Британец намерен побеждать в следующих сезонах.

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон рассказал, что не хочет останавливаться на достигнутом.

“Я даже не мог подумать, что выиграю пять титулов. Но я продолжаю добиваться того, о чем даже не мог мечтал. Я рад, что мне повезло выиграть пять трофеев. Если их станет шесть, то это будет невероятное чувство.

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Я намерен продолжать выступать в Формуле-1 еще много лет и каждый год буду стремиться стать чемпионом. Но я понимаю, что это будет возможно далеко не всегда.

Многим не удается выиграть даже один титул, так что я благодарен за эти победы. Я не чувствую, что уже достиг своего пика. Я планирую продолжать и становиться только сильнее“, - цитирует Хэмилтона Сrash.net.

Отметим, что Хэмилтон занимает первую строчку в рейтинге лучших пилотов сезона.

Напомним, что руководство Мерседеса хочет продлить контракт с британцем.