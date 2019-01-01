Ферстаппен возмутился словами Хэмилтона

Нидерландец не считает критику британца правильной.

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал слова Хэмилтона, который считает, что нидерландец притягивает проблемы.

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“Не думаю, что это так. На мой взгляд, этот комментарий глупый. Я сражаюсь на трассе жестко, но честно. Думаю, что неправильно говорить так.

Конечно, гораздо проще под кого-то копать, но мне все равно. Всегда хорошо, когда соперники говорят о тебе, значит, что ты залез в их мысли.

Я фокусируюсь на собственном пилотаже, и этого достаточно“, - цитирует Ферстаппена Planet F1.

Напомним, что Хэмилтон одержал победу в Гран-при Мексики.

Отметим, что Феттель назвал лучшего гонщика Формулы-1.