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Ферстаппен возмутился словами Хэмилтона

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Нидерландец не считает критику британца правильной.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал слова Хэмилтона, который считает, что нидерландец притягивает проблемы.

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“Не думаю, что это так. На мой взгляд, этот комментарий глупый. Я сражаюсь на трассе жестко, но честно. Думаю, что неправильно говорить так.

Конечно, гораздо проще под кого-то копать, но мне все равно. Всегда хорошо, когда соперники говорят о тебе, значит, что ты залез в их мысли.

Я фокусируюсь на собственном пилотаже, и этого достаточно“, - цитирует Ферстаппена Planet F1. 

Напомним, что Хэмилтон одержал победу в Гран-при Мексики.

Отметим, что Феттель назвал лучшего гонщика Формулы-1.

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Теги: Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Формула 1
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