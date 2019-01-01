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Феттель назвал лучшего пилота Формулы-1 после Шумахера

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Хэмилтон лучший.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель назвал имя лучшего пилота Формулы-1.

“Мы должны считать, что Хэмилтон лучший. Как иначе? Придется! Как по мне, все предельно ясно.

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Он давно занимается этим видом спорта и является одним из самых успешных пилотов. После Михаэля справедливо упоминать его имя.

Формула 1 изменилась, сейчас у нас больше гонок, больше шансов выигрывать гонки, чем когда-либо.

Поэтому я считаю, что неправильно сравнивать статистику, чистую статистику, возвращаться к Аскари, Фанхио.

Каждый гонщик должен быть оценен в свое время, и Льюис, несомненно, большой профессионал, который выделяется среди всех гонщиков своего поколения“, - приводит слова Феттеля Motorsport.

Ранее немец рассказал, когда понял, что сезон проигран.

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Теги: Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Формула-1
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