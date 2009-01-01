Переключиться на мобильную версию

Баттон рассказал о зарплатах в Формуле-1

Комментариев: 0
Англичанин отметил, что гонщики зарабатывают больше, чем руководство компаний.
Дженсон Баттон
Дженсон Баттон
Getty Images

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон рассказал о системе начисления зарплат в чемпионате.

“Некоторые гонщики зарабатывают по миллиону долларов за каждую победу в гонке. Но дело в том, что обычно за победу в личном зачете по итогам сезона пилот не получается никаких бонусов. Деньги гонщикам и команде приносят титулы в Кубке конструкторов.

Это оплачивается FIA в размере 100 миллионов долларов или что-то около того. В Формуле-1 ситуация с зарплатами похожа на футбол. Пилоты зарабатывают гораздо больше, чем их наставники и руководители.

Например, Льюис Хэмилтон не только самый высокооплачиваемый человек в команде, но, пожалуй, и во всей компании. Даже руководство зарабатывает меньше“, - цитирует Баттона Planet F1. 

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас может перейти в Феррари, если Мерседес не предложит ему новый контракт.

Поделись:
Теги: Формула-1, Дженсон Баттон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь