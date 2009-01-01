Баттон рассказал о зарплатах в Формуле-1

Англичанин отметил, что гонщики зарабатывают больше, чем руководство компаний.

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон рассказал о системе начисления зарплат в чемпионате.

“Некоторые гонщики зарабатывают по миллиону долларов за каждую победу в гонке. Но дело в том, что обычно за победу в личном зачете по итогам сезона пилот не получается никаких бонусов. Деньги гонщикам и команде приносят титулы в Кубке конструкторов.

Это оплачивается FIA в размере 100 миллионов долларов или что-то около того. В Формуле-1 ситуация с зарплатами похожа на футбол. Пилоты зарабатывают гораздо больше, чем их наставники и руководители.

Например, Льюис Хэмилтон не только самый высокооплачиваемый человек в команде, но, пожалуй, и во всей компании. Даже руководство зарабатывает меньше“, - цитирует Баттона Planet F1.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас может перейти в Феррари, если Мерседес не предложит ему новый контракт.