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Феттель: Вместо того чтобы сражаться с соперниками, мы сражались с собой в этом сезоне

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Сезон пошел наперекосяк с самого начала.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот Феррари Себастьян Феттель рассказал, когда команда перестало верить в чемпионство в этом сезоне. 

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“Когда мы приехали в Австралию и обнаружили, что оказались позади, это стало для нас сюрпризом. После этого расстановка сил была не очень ясна, потому что мы приехали в Бахрейн и там смотрелись довольно сильно. Потом мы отправились в Китай - и там снова оказались позади.

Мы были удивлены этой последовательностью взлетов и падений, но после четырех или пяти гонок картина стала более ясной. После Барселоны мы поняли, что недостаточно быстры.

В этот момент мы засучили рукава и поняли, что оказались не в том положении, в каком хотели быть. Вместо того чтобы сражаться с соперниками, нам пришлось сражаться с собой“, - приводит слова Феттеля Motorsport. 

Отметим, что Феттель выступил с критикой в адрес болельщиков.

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Теги: Себастьян Феттель, Ферраи, Мерседес, Формула 1
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