Феттель: Вообще это кошмар, когда люди каждый день меняют свое мнение

Немец особо не воспринимает критику.

Гонщик Феррари Себастьян Феттель поделился мнением по поводу критики болельщиков в свой адрес.

Читай также: Бывший пилот Феррари может вернуться в Формулу-1

“Порой сложно совсем не обращать внимания на критиков. Сегодня в мире все очень быстро меняется, люди слишком быстро делают выводы. Мне так кажется.

Но что есть - то есть, и так происходит не только в Формуле-1. То же самое происходит и в других видах спорта, в мире вообще, в политике.

Вообще это кошмар. Люди каждый день меняют свое мнение. Сложно относиться к таким мнениям серьезно.

Читай также: Хэмилтон: У нас в команде нет ни одного слабого места

Ведь если у тебя есть какие-то ценности, есть то, во что ты веришь, как можно менять мнение каждый день? Мнение можно менять только по веской причине.

Но я нахожу это забавным, потому что бывает, что за три дня до гонки люди говорят, что все плохо, а после гонки вдруг начинают заявлять, что все отлично.

На мой же взгляд все не так плохо - я довольно давно выступаю в гонках, тут бывают взлеты и падения“, - приводит слова Феттеля Motorsport.

Отметим, что Феттель признался, что ревнует Хэмилтона к его успехам.