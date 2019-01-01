Хэмилтон: У нас в команде нет ни одного слабого места

Британец отметил, что его соперники чаще ошибаются.

Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал, почему соперникам не удается навязать ему борьбу.

“У нас в команде нет ни одного слабого места, и поэтому мы постоянно выигрываем чемпионские титулы. Мерседес соперничает с хорошими командами, но они слабее нас, у них есть слабые места и они намного чаще ошибаются.

Например, вспомним Гран-при Мексики. Мы знали, что будет тяжело, что по темпу мы уступаем, но все равно сохраняли спокойствие, работали и в итоге выиграли“, - заявил Хэмилтон.

Напомним, Хэмилтон одержал очередную победу на Гран-при Мексики.