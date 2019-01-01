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Хэмилтон: У нас в команде нет ни одного слабого места

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Британец отметил, что его соперники чаще ошибаются.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Гонщик команды Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал, почему соперникам не удается навязать ему борьбу. 

“У нас в команде нет ни одного слабого места, и поэтому мы постоянно выигрываем чемпионские титулы. Мерседес соперничает с хорошими командами, но они слабее нас, у них есть слабые места и они намного чаще ошибаются.

Например, вспомним Гран-при Мексики. Мы знали, что будет тяжело, что по темпу мы уступаем, но все равно сохраняли спокойствие, работали и в итоге выиграли“, - заявил Хэмилтон.

Напомним, Хэмилтон одержал очередную победу на Гран-при Мексики.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес, Гран-при Мексики
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