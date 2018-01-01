Феттель: Я ревную Хэмилтона, так как хотел бы быть на его месте

Немец похвалил Льюиса за проведенный сезон.

Пилот Феррари Себастьян Феттель поделился мнением по поводу того, что Хэмилтон может завоевать шестой титул чемпиона мира на Грна-при США.

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“Я бы не сказал, что завидую Хэмилтону. Я уважаю его усилия, его результаты, успех, которого он добился. Это же очевидно. Иначе я не был бы самим собой.

Считаю, он заслужил это. Они с командой проделали отличную работу. Разумеется, можно сказать, что я ревную, так как мы хотели бы быть на его месте. Но я не могу сказать, что завидую“, - приводит слова Феттеля RaceFans.

Отметим, что немец имеет в своем активе 4 трофея Формулы-1, а британец - 5.

Напомним, что Хэмилтон лидирует в личном рейтинге пилотов.