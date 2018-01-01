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Феттель: Я ревную Хэмилтона, так как хотел бы быть на его месте

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Немец похвалил Льюиса за проведенный сезон.
Феттель - Хэмилтон
Феттель - Хэмилтон
getty

Пилот Феррари Себастьян Феттель поделился мнением по поводу того, что Хэмилтон может завоевать шестой титул чемпиона мира на Грна-при США.

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“Я бы не сказал, что завидую Хэмилтону. Я уважаю его усилия, его результаты, успех, которого он добился. Это же очевидно. Иначе я не был бы самим собой.

Считаю, он заслужил это. Они с командой проделали отличную работу. Разумеется, можно сказать, что я ревную, так как мы хотели бы быть на его месте. Но я не могу сказать, что завидую“, - приводит слова Феттеля RaceFans

Отметим, что немец имеет в своем активе 4 трофея Формулы-1, а британец - 5. 

Напомним, что Хэмилтон лидирует в личном рейтинге пилотов.

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Теги: Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Формула 1
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