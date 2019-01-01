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Экклстоун: Леклер слишком часто ошибается

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Функционер рассказал, при каком условии можно стать чемпионом мира.
Берни Экклстоун
Берни Экклстоун
Getty Images

Бывший исполнительный директор Формулы-1 Берни Экклстоун оценил выступление гонщика Феррари Шарля Леклера в этом сезоне.

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“Он хороший гонщик, но все еще много ошибается, как когда-то это делал Ферстаппен.

Только если ты спокоен за рулем, можно сражаться за титул, как мой друг Феттель. Да, у Себа были непростые гонки, но, к счастью, он реабилитировался“, - цитирует Экклстоуна GrandPrix. 

Ознакомьтесь также с личным зачетом пилотов и зачетом Кубка конструкторов-2019.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Берни Экклстоун
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