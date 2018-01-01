Хэмилтон: Ферстаппен притягивает различные неприятности
Нидерландец атакует глупо на трассе.
Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон высказался по поводу манеры езды пилота Ред Булла Макса Ферстаппена.
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“Все пилоты разные. Кто-то при атаках действует агрессивно и умно, а кто-то - глупо. Одним нужно оставлять больше места, а с другими можно бороться плотнее.
С Маком же ситуация практически наверняка закончится столкновением, если ему не оставить места.
В тот момент мне самому было некуда деваться. Не думаю, что Макс намеренно врезался в меня, просто он притягивает различные неприятности.
Хорошо, что я смог продолжить гонку“, - цитирует Хэмилтона Grand Prix.
Отметим, что бывший чемпион мира Формулы 1 раскритиковал Ферстаппена.
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