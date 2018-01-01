Вильнев: Ферстаппен - плохой пример для подражания

Бывший пилот Формулы-1 раскритиковал голландца за его действия во время Гран-при Мексики.

Чемпион мира Формулы-1 1997-го года Жак Вильнев прокомментировал инцидент во время квалификации Гран-при Мексики, когда гонщик Мерседеса Валттери Боттас попал в аварию, но пилот Ред Булл Макс Ферстаппен не сбросил скорость, что следовало сделать после соответствующего сигнала.

“Самое главное - это флаг на трассе. Первое правило, которое нужно выучить - ты должен повиноваться флагам. В целом, я считаю, что Ферстаппен - плохой пример для подражания. Дело даже не только в безопасности. Он шел к поулу и ни о чем не думал, это не слишком-то и умно“, - цитирует канадца GrandPX.news.

Напомним, победу на Гран-при Мексики одержал Льюис Хэмилтон.