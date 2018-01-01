Феттель: Я не увидел Хэмилтона на старте

Немец не заметил британца из-за того, что тот был в слепой зоне.

Автогонщик Феррари Себастьян Феттель прокомментировал ситуацию на старте гонки, которая могла стать причиной крупной аварии.

“Я думаю, что наличие слепой зоны так же старо, как и изобретение самого зеркала, так что мы ничего не можем с этим поделать.

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Как понятно и то, что на первом круге в большинстве случаев тебе просто приходится гадать, где именно находятся болиды соперников. Особенно в поворотах.

В большинстве случаев все проходит нормально, но иногда нет. Думаю, мы все пытаемся делать что можем. Мы знаем, что в первом повороте нельзя выиграть гонку - а вот проиграть очень даже можно.

Я просто не видел Льюиса. После гонки он тоже подходил и спрашивал меня, что случилось - я не хотел его выдавливать.

На старте я чуть сбросил скорость, стараясь попасть в слипстрим позади Шарля, проверил оба зеркала и увидел Льюиса. Но в тот момент я уже начал смещаться вправо - в момент поворота я Льюиса не видел.

Да, зеркала обеспечивают хорошую видимость, но под определенным углом вы можете просто не увидеть машину соперника“, - приводит слова Феттеля Autosport.com.

Напомним, что гонку в Мексики выиграл Хэмилтон.