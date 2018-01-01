Хэмилтон: Действия Феттеля могли привести к большой аварии на старте гонки

В Мексике могла произойти крупная авария.

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон заявил, что гонщик Феррари Себастьян Феттель на старте Гран-при Мексики мог создать аварийную ситуацию.

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“Старт получился очень хорошим. Я зацепился за Леклером, а Себастьян ехал наперерез.

Я был уже на белой линии, и мне некуда было смещаться, а он продолжал движение. Мне пришлось выехать на траву, чтобы избежать столкновения, в противном случае все закончилось бы большой аварией.

Потом был момент с Фестаппеном - думаю, он столкнулся с избыточной поворачиваемостью, и я получил сильный удар сзади.

Потом я чуть не вынес Феттеля и вылетел на траву. У меня волосы дыбом встали“, - приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Напомним, что британец одержал победу в Гран-при Мексики.