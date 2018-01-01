Леклер: Нужно помогать команде принимать правильные решения, как это делает Феттель

Монегаск признался, что вторая часть гонки получилась для него неудачной.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер прокомментировал результаты Гран-при Мексики.

“Второй отрезок гонки не был особенно хорошим - я не чувствовал себя комфортно на среднем составе шин. Первый комплект чувствовал себя гораздо лучше.

Мы сделали первую остановку раньше, чтобы закрыть Албона, понимая, что нас ждет два пит-стопа, но все остальные пошли на тактику одного пит-стопа.

Я думаю, что мне нужно лучше работать в гонке, особенно когда стратегия не так хороша. Нужно помогать команде принимать правильное решение, как это сделал Себ“, - цитирует Леклера BBC.

Ранее итоги Гран-при Мексики прокомментировал Себастьян Феттель.