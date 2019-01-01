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Феттель: Нам не хватило скорости, чтобы забрать себе победу

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Гонщик Феррари считает, что им не хватило скорости, чтобы победить.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот Феррари Себастьян Феттель прокомментировал результат Гран-при Мексики, в котором он стал вторым, а победа досталась лидеру Мерседеса Льюису Хэмилтону.

“Стартуя с первого ряды, ты должен бороться за победу. Мы боролись, но этого было недостаточно. Откровенно говоря, нам не хватило скорости, чтобы забрать себе победу, хотя сейчас можно сказать, что соперники поступили умнее.

Льюису нечего было терять и он попробовал тактику с одним пит-стопом, которая сработала. Мы были уверены, что шины износятся, но Льюис сумел проехать на них гораздо больше кругов, чем мы думали.

С одной стороны, Мерседесу повезло, а с другой стороны - они были быстрее. Вообще, если ты едешь на третьем-пятом месте, то можешь позволить себе попробовать рискованную тактику, ведь она может дать шанс оказаться на первой строчке“, - приводит слова Феттеля Sky Sports.

Вашему вниманию личный зачет пилотов Формулы-1, также Кубок конструкторов сезона-2019.

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Теги: Себастьян Феттель, автоспорт, Формула-1, Феррари, Гран-при Мексики
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