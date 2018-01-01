Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики

Мерседес в очередной раз тактически переиграл Феррари.

Британский пилот Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики, выиграв 10-ю гонку в сезоне и 83-ю в карьере. Впрочем, поскольку Боттас финишировал в топ-3, Хэмилтон пока не стал чемпионом.

Квалификацию накануне выиграл Макс Ферстаппен, но из-за нарушения правил желтых флагов он стартовал только четвертым. Но на старте проблем только прибавилось – у Макса случился мини-контакт с Хэмилтоном, а потом Боттас проколол ему колесо, поэтому Ферстаппену пришлось ехать в боксы и подниматься дальше с последней позиции.

Борьба за лидерство выдалась больше тактической. Хэмилтон и Феттель ехали с одним пит-стопом – Льюис поехал первым и сперва жаловался на ранний пит-стоп, но когда на 38 круге Феттель заехал в боксы за шинами хард, и выехал позади Хэмилтона, британец, вероятно, успокоился.

Проблемы случились у Леклера, который лидировал, но был вынужден ехать в боксы второй раз. Там возникли трудности с колесом и Шарль задержался в боксах на 4 лишние секунды, вернувшись на трассу позади пары лидеров и Боттаса.

К концовке гонки четвертка лидеров шла почти друг за дружкой. Хэмилтон опережал Феттеля на 2,5 секунды, но у него были изношены шины, на Себа наседал Боттас, которого в свою очередь догонял Леклер. Плотная борьба лидеров в итоге обошлась даже без атак.

Феррари, стартуя двумя машинами с первого стартового ряда, вновь не выиграла. Зато выиграл Хэмилтон, который увеличил отрыв от Боттаса и до 6-го титула ему не хватает всего 4 пункта, которые, вероятно, Льюис возьмет в США.

Топ-10: Хэмилтон, Феттель, Боттас, Леклер, Альбон, Ферстаппен, Перес, Риккардо, Квят, Гасли