Ферстаппен лишен поула в Мексике

Пилот сам признался в нарушении правил.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен лишен поула в квалификации к Гран-при Мексики. Стюарды приняли решение оштрафовать Ферстаппена за игнорирование желтых флагов в конце квалификации, когда на последнем секторе в аварию попал Валттери Боттас.

Интересно, что изначально стюарды не собирались заниматься рассмотрением дела, поскольку по данным телеметрии Ферстаппен сбросил скорость на последнем "мини-секторе". Однако на пресс-конференции после квалификации Ферстаппен сам признал, что не сбрасывал темп, хотя видел желтые флаги – что и стало причиной рассмотрения инцидента.

Изучив записи с камер стюарды, постановили, что из кокпита болида желтый флаг, который размахивал маршал, был четко виден. Ехавшая впереди машина (Феррари Себастьяна Феттеля) значительно сбросила скорость в соответствии с регламентом.

В итоге стюарды постановили, что с учетом всех имеющихся доказательств Ферстаппен должен быть оштрафован и потерять три позиции на старте Гран-при Мексики.

Таким образом, первым на Гран-при Мексики будет стартовать Шарль Леклер, после него Себастьян Феттель, а дальше Льюис Хэмилтон и лишь после них Макс Ферстаппен.