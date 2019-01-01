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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики

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В первую тройку также вошли Леклер и Феттель.
Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер
Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер
Getty Images

На автодроме в Мехико завершилась квалификация Гран-при Мексики Формулы-1. Победителем поула стал пилот команды Ред Булл голландец Макс Ферстаппен.

В финальном сегменте представитель Нидерландов финишировал за 1 минуту 14,758 секунды. При этом Ферстаппен был быстрейшим в первом сегменте и уверенно преодолел второй. 

Вторым стал гонщик Феррари Шарль Леклер из Монако (+0,266). Третье место занял еще один пилот итальянской команды Себастьян Феттель (+0,412).

Стоит отметить, что пилот Мерседеса Валттери Боттас разбил болид, столкнувшись лоб в лоб с емкостями с водой. В данный момент с финским гинщиком все хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.14,758
2. Шарль Леклер (Ferrari) +0,266
3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,412
4. Льюис Хэмилтон (Mercedes)  +0,504
5. Александер Албон (Red Bull) +0,578
6. Валттери Боттас (Mercedes) +0,580
7. Карлос Сайнс (McLaren) +1,256
8. Ландо Норрис (McLaren) +1,564
9. Даниил Квят (Toro Rosso) +1,711
10. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1,828

Напомним, Гран-при Мексики состоится в воскресенье, 27-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция заезда, которая начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Теги: Макс Ферстаппен, Формула-1, гран-при Мексики
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