Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики

В первую тройку также вошли Леклер и Феттель.

На автодроме в Мехико завершилась квалификация Гран-при Мексики Формулы-1. Победителем поула стал пилот команды Ред Булл голландец Макс Ферстаппен.

В финальном сегменте представитель Нидерландов финишировал за 1 минуту 14,758 секунды. При этом Ферстаппен был быстрейшим в первом сегменте и уверенно преодолел второй.

Вторым стал гонщик Феррари Шарль Леклер из Монако (+0,266). Третье место занял еще один пилот итальянской команды Себастьян Феттель (+0,412).

Стоит отметить, что пилот Мерседеса Валттери Боттас разбил болид, столкнувшись лоб в лоб с емкостями с водой. В данный момент с финским гинщиком все хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.14,758

2. Шарль Леклер (Ferrari) +0,266

3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,412

4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,504

5. Александер Албон (Red Bull) +0,578

6. Валттери Боттас (Mercedes) +0,580

7. Карлос Сайнс (McLaren) +1,256

8. Ландо Норрис (McLaren) +1,564

9. Даниил Квят (Toro Rosso) +1,711

10. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1,828

Напомним, Гран-при Мексики состоится в воскресенье, 27-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция заезда, которая начнется в 21:00 по киевскому времени.