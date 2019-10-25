Гран-при Мексики: Феттель выиграл вторую практику, пилоты Мерседеса - вне ТОП-3

Феррари одержал победу во второй практике после того, .

В Мехико (Мексика) состоялась вторая практика в рамках Гран-при Мексики.

Лучшее время показал пилот Феррари Себастьян Феттель, который опередил Макса Ферстаппена из Ред Булла на 0.1 секунды. На третьей строчке оказался еще один пилот Феррари - Шарль Леклер.

А вот пилоты Мерседеса не попали в тройку лучших - Валттери Боттас показал четвертое время, а Льюис Хэмилтон, выигравший первую практику, в этот раз пришел лишь пятым.

Напомним, Гран-при Мексики состоится в воскресенье, 27-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция заезда, которая начнется в 21:00 по киевскому времени.