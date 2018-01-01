Гран-при Мексики: онлайн трансляция гонки Формулы-1

В воскресенье, 27-го октября, состоится очередная гонка Формулы-1. Следите за событиями Гран-при Мексики в нашей онлайн трансляции.

В Воскресенье, 27-го октября, в рамках Формулы-1 состоится Гран-при Мексики.

Онлайн трансляция Гран-при Мексики будет доступна в этой новости 27-го октября, начиная в 21:00 по киевскому времени.

Гран-при Мексики появился в календаре Формулы-1 довольно давно - еще в начале 60-х годов. При этом это будет только 19-й Гран-при в Мексике в истории гоночного турнира. Пройдет она, традиционно, на трассе в Мехико.

Раньше автодром носил название Магдалена Миксука, как и городской район, где он построен. Позднее его переименовали в Автодром имени братьев Родригес - в честь мексиканских гонщиков Рикардо и Педро Родригес, которые погибли во время выступлений в Формуле-1.

Мексиканская трасса много подвергалась критике и на ней проводилось множество реконструкций, из-за которых Гран-при Мексики и выпадал из календаря соревнований на длительный период. В последнее время гонки проводятся тут регулярно и часто бывают весьма зрелищными.

Если говорить об интриге чемпионата, то ее уже практически нет. Пилоту Мерседеса Льюису Хэмилтону осталось набрать на 14 очков больше, чем его партнеру по команде Валттери Боттасу. Если Льюис выиграет в Мексике, а Валттери финиширует за пределами ТОП-4, то судьба чемпионского титула будет решена окончательно.

Стоит отметить, что трасса в Мехико на данный момент является территорией Макса Ферстаппена, который выиграл две крайние гонки. Тот дефицит мощности, с которым сталкивается Ред Булл в последние годы работы с Рено, не так сильно сказывается на трассе в Мехико, что позволило "быкам" хорошо выступать на этом этапе Формулы-1.

Очень сильно выступает в последних гонках Феррари, но невезение или ошибки иногда не позволяли побеждать или занимать призовые места.

Гран При Мексики - весьма своеобразная гонка. В условиях высокогорья моторы работают не так, как обычно, так что победитель Гран-при Мексики может стать весьма неожиданным.

Трасса

Место проведения: Мехико, Мексика

Название трассы: Автодром имени братьев Родригес (Autódromo Hermanos Rodríguez)

Длина круга: 4,304 км

Гоночная дистанция: 71 круг = 305,354 км

Рекорд круга: 1:18.741 - Валттери Боттас (Мерседес, 2018)

Победитель в 2018: Макс Ферстаппен (Ред Булл)

Главная особенность трассы в Мехико - расположение на высоте 2285 м над уровнем моря. Естественно, этот фактор сказывается как на работе силовых установок, так и на самочувствии гонщиков.

Инженерам в Мексике крайне сложно найти верный баланс. Для всех поворотов сделать это попросту невозможно, а главную трудность создает аэродинамика, которая хоть и настраивается на максимальный уровень прижимной силы, в разреженном воздухе все равно прижимает машину меньше, чем на скоростной трассе в Монце.

Нестабильность болида заставляет гонщиков делать ошибки там, где и без того обгонять всегда было непросто. Данная трасса станет отличной проверкой мастерства и нервной системы пилотов.