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Руководитель Мерседес: У Хэмилтона нет причин рассматривать предложения других команд

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В Мерседес хотят продлить контракт с британцем.
Тото Вольф
Тото Вольф
Getty Images

Руководитель Мерседеса Тото Вольф рассказал подробности переговоров нового контракта с Льюисом Хэмилтоном.

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“Пока мы дам ему машину, на которой можно побеждать, у Льюиса нет причин рассматривать предложения от других команд. И у нас нет причин смотреть куда-либо еще.

Мы сказали Льюису, что хотели бы закончить сезон на высокой ноте, передохнуть, а потом обсудить, что будет в 2021 году“, - цитирует Вольфа GrandPX.news. 

Напомним, что Хэмилтон занимает первую строчку в рейтинге лучших пилотов.

Отметим, что бывший руководитель Феррари заявил, что Хэмилтону нет равных.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Тото Вольф, Формула 1
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