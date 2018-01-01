Руководитель Мерседес: У Хэмилтона нет причин рассматривать предложения других команд
В Мерседес хотят продлить контракт с британцем.
Руководитель Мерседеса Тото Вольф рассказал подробности переговоров нового контракта с Льюисом Хэмилтоном.
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“Пока мы дам ему машину, на которой можно побеждать, у Льюиса нет причин рассматривать предложения от других команд. И у нас нет причин смотреть куда-либо еще.
Мы сказали Льюису, что хотели бы закончить сезон на высокой ноте, передохнуть, а потом обсудить, что будет в 2021 году“, - цитирует Вольфа GrandPX.news.
Напомним, что Хэмилтон занимает первую строчку в рейтинге лучших пилотов.
Отметим, что бывший руководитель Феррари заявил, что Хэмилтону нет равных.
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