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Бывший руководитель Феррари: Хэмилтон забрался на Олимп

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Доменикали восхищен Хэмилтоном.
Стефано Доменикали
Стефано Доменикали
Getty Images

Бывший руководитель Феррарри Стефано Доменикали заявил, что Хэмилтон лучший пилот Формулы-1.

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“Льюис Хэмилтон близок к тому, чтобы выиграть очередной титул. Это означает, что он уже забрался на Олимп.

Леклер, вне всякого сомнения, силен. Он мыслит так, как будто на самом деле в два раза старше.

Ферстаппен, который поначалу излишне горячился, теперь нашел иной подход к гонкам“, - цитирует Доменикали Inside Racing.

Отметим, что Доменикали верит в успех Феррари в следующем году.

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Теги: Стефано Доменикали, Льюис Хэмилтон, Формула 1
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