Бывший руководитель Феррари: Хэмилтон забрался на Олимп
Доменикали восхищен Хэмилтоном.
Бывший руководитель Феррарри Стефано Доменикали заявил, что Хэмилтон лучший пилот Формулы-1.
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“Льюис Хэмилтон близок к тому, чтобы выиграть очередной титул. Это означает, что он уже забрался на Олимп.
Леклер, вне всякого сомнения, силен. Он мыслит так, как будто на самом деле в два раза старше.
Ферстаппен, который поначалу излишне горячился, теперь нашел иной подход к гонкам“, - цитирует Доменикали Inside Racing.
Отметим, что Доменикали верит в успех Феррари в следующем году.
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