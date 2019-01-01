Бывший владелец Феррари: У нас будут шансы выиграть титул в следующем сезоне

Феррари навяжет борьбу в следующем сезоне.



Экс-владелец Феррарри Стефано Доменикали рассказал, что ожидает успеха в следующем году от команды.

“Если бы не Бахрейн и некоторые другие гонки, ставшие символом этого сезона, концовка сезона-2019 сложилась бы иначе.

Посмотрите, насколько лучше машина Феррари стала в последние месяцы. Уверен, в 2020 году у них будут прекрасные шансы на титул“, - цитирует Доменикали GrandPX.news.

Напомним, что Кубок Конструкторов выиграл Мерседес.

Отметим, что пилоты Феррари не имеют возможности побороться за первое место в рейтинге лучших гонщиков.