Переключиться на мобильную версию

Бывший владелец Феррари: У нас будут шансы выиграть титул в следующем сезоне

Комментариев: 0
Феррари навяжет борьбу в следующем сезоне.
Стефано Доменикали
Стефано Доменикали
Getty Images


Экс-владелец Феррарри Стефано Доменикали рассказал, что ожидает успеха в следующем году от команды.

“Если бы не Бахрейн и некоторые другие гонки, ставшие символом этого сезона, концовка сезона-2019 сложилась бы иначе.

Посмотрите, насколько лучше машина Феррари стала в последние месяцы. Уверен, в 2020 году у них будут прекрасные шансы на титул“, - цитирует Доменикали GrandPX.news. 

Напомним, что Кубок Конструкторов выиграл Мерседес.

Отметим, что пилоты Феррари не имеют возможности побороться за первое место в рейтинге лучших гонщиков.

Поделись:
Теги: Стефано Доменикали, Феррари, Формула 1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь