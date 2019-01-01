Феттель назвал фаворита на Гран-при Мексики

Ред Булл может одержать победу.

Немецкий пилот Феррари Себастьян Феттель поделился мнением по поводу предстоящего Грна-при в Мексики.

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“В последние пару сезонов мы все лучше выступаем в Мексике. Хотя Ред Булл остается командой, которую нужно будет постараться победить.

Но разрыв между нами становится все меньше - посмотрим, как будет на этот раз.

Большая высота над уровнем моря влияет на поведение машины. Мы настраиваем автомобили на максимальную прижимную силу, но воздух разрежен, из-за чего машина генерирует мало прижимной силы.

Она рыскает, и из-за этого трудно заставить шины работать“, - цитирует Феттеля пресс-служба Феррари.

Отметим, что Гран-при Мексики пройдет с 25 по 27 октября.

Напомним, что последнее Гран-при Японии выиграл Боттас.