Феттель назвал фаворита на Гран-при Мексики
Немецкий пилот Феррари Себастьян Феттель поделился мнением по поводу предстоящего Грна-при в Мексики.
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“В последние пару сезонов мы все лучше выступаем в Мексике. Хотя Ред Булл остается командой, которую нужно будет постараться победить.
Но разрыв между нами становится все меньше - посмотрим, как будет на этот раз.
Большая высота над уровнем моря влияет на поведение машины. Мы настраиваем автомобили на максимальную прижимную силу, но воздух разрежен, из-за чего машина генерирует мало прижимной силы.
Она рыскает, и из-за этого трудно заставить шины работать“, - цитирует Феттеля пресс-служба Феррари.
Отметим, что Гран-при Мексики пройдет с 25 по 27 октября.
Напомним, что последнее Гран-при Японии выиграл Боттас.
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