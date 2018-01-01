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Бывший пилот Феррари может вернуться в Формулу-1

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Фернандо Алонсо готов вернуться.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Бывший пилот Феррари Фернандо Алонсо рассказал, что может вернуться в Формулу-1, однако проблемой может стать возраст.

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“Когда прихожу в паддок и встречаюсь с кем-то из команд Формулы-1, то чувствую огромное уважение со стороны людей.

И это не из-за моих достижений на трассе. Они так относятся ко мне из-за того, что я делаю вне ее пределов.

Знаю, что вернуться в Формулу-1 будет все труднее из-за возраста, но не считаю возвращение невозможным. У меня было время отдохнуть и привести мысли в порядок.

Теперь я могу вернуться и получить от этого удовольствие, что было невозможно в последние годы, когда я выступал в чемпионате“, - приводит слова испанца AS.

Отметим, что ранее Алонсо не собирался возвращаться в Формулу-1.

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Теги: Фернандо Алонсо, Формула 1
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