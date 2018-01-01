Ферстаппен: Я стану чемпионом с Ред Булл

Нидерландец уверен, что Формула-1 ему покорится.



Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что сможет выиграть Формулу-1 с нынешней командой.

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“Верю, что смогу стать чемпионом с Ред Булл. Очевидно, что мы начали сезон не так, как в предыдущие годы.

Между тем, если хочешь стать чемпионом мира в Формуле-1, сильный старт сезона имеет большое значение. Как бы то ни было, верю, что мы с командой сможем выйти на этот уровень.

В прошлом Ред Булл завоевал четыре титула кряду. В этом году мы начали сотрудничество с Хондой, и, конечно же, нам нужно время.

В следующем сезоне мы должны показать наши возможности, посмотрим, как будут развиваться события“, - цитирует Ферстаппена GPblog.

Отметим, что ранее нидерландец заявлял, что пока не собирается продлевать контракт с Ред Булл.