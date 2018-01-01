Мик Шумахер рассказал, почему раньше выступал под фамилией матери

Немец не хотел привлекать к себе лишнее внимание.

Гонщик Формулы-2 Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, рассказал, почему раньше выступал под фамилией матери - Бетч.

“Перед тем, как я перешел в формульные серии, я всегда использовал либо фамилию матери, либо прозвище младший. Это помогало мне избегать лишнего хайпа и давало время на развитие. Потом пришло время рассмотреть возможность выступлений под настоящей фамилией.

Пилотировал ли я более свободно, выступая под фамилией мамы? Я бы не сказал. Это помогало мне сохранять приватность и дало возможность узнать свой темп. В этом была польза“, - цитирует Шумахера-младшего GPblog.

Ранее Мик заявил, что еще не готов к переходу в Формулу-1.