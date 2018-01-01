Ферстаппен: Не думаю, что мы сможем хорошо выступить в последних гонках

Нидерландец не верит в успех команды.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что вряд ли он претендует на победу в оставшиеся гонки.

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“Не думаю, что в календаре осталась хоть одна трасса, где мы сможем особенно хорошо выступить.

Если мы сможем финишировать недалеко от подиума или заканчивать на подиуме каждый уик-энд, думаю, это станет максимумом для нас в настоящий момент.

Надо оставаться реалистом. Конечно, мы хорошо выступали в Мексике в последние два сезона. Но этот сезон складывается для нас труднее - имею в виду баланс машины.

Не ожидаю, что мы повторим успех, особенно если посмотреть на Феррари, чьи гонщики очень быстры на прямых в этом сезоне“, - приводит слова Ферстаппена Autosport.

Отметим, что Ферстаппен не будет продлевать контракт с Ред Булл.

Напомним, что Гран-при Японии выиграл пилот Мерседеса.