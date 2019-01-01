Бриаторе: Если бы Леклер выступал за Мерседес, он был бы на одном уровне с Хэмилтоном

Функционер назвал свою идеальную пару пилотов в Формуле-1.

Бывший руководитель Рено Флавио Бриаторе оценил перспективы гонщиков Формулы-1 Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.

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“Как по мне, и Ферстаппен, и Леклер могут быть чемпионами мира. Если бы Шарль выступал за Мерседес вместо Боттаса, то для меня они с Льюисом были бы почти на одном уровне.

Лучший тандем пилотов, который я мог бы сейчас представить, - это Хэмилтон и Ферстаппен или Хэмилтон и Леклер в Мерседесе“, - цитирует Бриаторе GPBlog.

Ранее Валттери Боттас резко ответил своим критикам.