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Ферстаппен: Иногда скрыться от болельщиков просто невозможно

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Гонщик не всегда с радостью принимает просьбу сделать совместное фото.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен признался, что не получает большого удовольствия от своей популярности.

“С этим нужно смириться. Ничего не поделаешь. Я хотел бы не выделяться, особенно когда нахожусь в Нидерландах и провожу время со своей семьей. Но теперь это невозможно. Досадно.

Я не говорю, что болельщики меня раздражают. Они ведь пытаются быть добрыми, просто просят сфотографироваться. Но иногда я просто не настроен на это. Я не хочу фотографироваться, а просто провести время с семьей.

Но я понимаю, что это иногда это просто невозможно“, - цитирует Ферстаппена Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что слепой болельщик погонял на болиде Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Ред Булл
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