Ферстаппен: Иногда скрыться от болельщиков просто невозможно

Гонщик не всегда с радостью принимает просьбу сделать совместное фото.

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен признался, что не получает большого удовольствия от своей популярности.

“С этим нужно смириться. Ничего не поделаешь. Я хотел бы не выделяться, особенно когда нахожусь в Нидерландах и провожу время со своей семьей. Но теперь это невозможно. Досадно.

Я не говорю, что болельщики меня раздражают. Они ведь пытаются быть добрыми, просто просят сфотографироваться. Но иногда я просто не настроен на это. Я не хочу фотографироваться, а просто провести время с семьей.

Но я понимаю, что это иногда это просто невозможно“, - цитирует Ферстаппена Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что слепой болельщик погонял на болиде Формулы-1.