Бриаторе: Леклер сильнее, чем Феттель

Функционер отметил, что он отдал бы место первого пилота Феррари именно монегаску.

Бывший руководитель команды Рено Флавио Бриаторе прокомментировал борьбу между пилотами Феррари Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем.

“Леклер сейчас быстрее Феттеля и готов завоевать титул чемпионата. Если бы я был руководителем Феррари, я бы отдал ему статус первого номера команды. Да, он не всегда идеален, но он доезжает до финиша.

Все работают на благо команды, но это просто слова. Ради победы в чемпионате необходимо выбирать одного пилота, иначе титул никогда не выиграть. Феттель хорош и может остаться в команде, но только в качестве второго номера“, - цитирует Бриаторе GrandPX.news.

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