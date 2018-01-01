Бриаторе: Леклер сильнее, чем Феттель
Функционер отметил, что он отдал бы место первого пилота Феррари именно монегаску.
Бывший руководитель команды Рено Флавио Бриаторе прокомментировал борьбу между пилотами Феррари Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем.
“Леклер сейчас быстрее Феттеля и готов завоевать титул чемпионата. Если бы я был руководителем Феррари, я бы отдал ему статус первого номера команды. Да, он не всегда идеален, но он доезжает до финиша.
Все работают на благо команды, но это просто слова. Ради победы в чемпионате необходимо выбирать одного пилота, иначе титул никогда не выиграть. Феттель хорош и может остаться в команде, но только в качестве второго номера“, - цитирует Бриаторе GrandPX.news.
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